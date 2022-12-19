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18:00, 19 декабря 2022 года Орловцы пожаловались на услуги такси в Роспотребнадзор За время работы тематической "Горячей линии", жители региона позвонили на нее 76 раз.





В Орловской области завершила работу горячая линия по вопросами работы такси. Орловцы позвонили в Роспотребнадзор с вопросами, жалобами и просьбами разъяснить права, 76 раз.



Как рассказали в пресс-службе Управления Роспотребназора региона, основными являлись вопросы о порядке оказания услуг легковым такси, в части прав потребителей при неоказании, либо оказании услуг ненадлежащего качества, предоставления информации при оказании услуг, некорректного поведения водителей такси, а также порядка защиты прав потребителей при оказании услуг такси ненадлежащего качества.



В каждом случае звонившим дали конкретные пояснения и проконсультировали по закону "О защите прав потребителя".





Ольга СУПОНЕВА





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