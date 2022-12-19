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16:30, 19 декабря 2022 года Орловец пробил колесо угнанной легковушки и не смог сдать ее в металл Парню грозит до 5 лет заключения.





В Орле полицейские установили подозреваемого в краже "Семерки", - сообщили в УМВД по Орловской области. Хозяин отечественной легковушки оставил ее припаркованной возле дома. Долго искать машину не пришлось - ее нашли с пробитой шиной в нескольких сотнях метров от места исчезновения.



По записям с видеокамер правоохранители вышли на 28-летнего орловца. Он признался, что, проходя мимо машины, захотел подзаработать на сдаче автомобиля в металлолом. Парень сумел залезть в салон и завести легковушку, но вскоре у нее прокололось колесо.



До суда молодой человек отпущен под подписку о невыезде.





Орловское Информбюро





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