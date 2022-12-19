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20:00, 19 декабря 2022 года

"Новогодние были и небылицы" можно увидеть в Орловском музее Тургенева

Экспозиция, в которую войдут работы пяти художников, откроется 22 декабря.


В литературном музее Тургенева в Орле откроется новая выставка. С 22 декабря гостей приглашают увидеть "Новогодние были и небылицы". 

В экспозицию вошли работы пяти художников. Их всех объединяет интерес к традициям народного творчества Орловского края. Гости музея увидят графику, керамику, резьбу по бумаге, куклы. 

Выставка будет работать до 23 января 2023.

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Ольга СУПОНЕВА
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