Главная » Новости



17:30, 19 декабря 2022 года Перед Орловщиной стоит задача сокращения объемов захоронения мусора О схеме исполнения этих планов студентам ОГАУ рассказал генеральный директор ООО "УК "Зеленая роща" Александр Муромский.





Национальным проектом "Экология" поставлена задача сократить количество мусора, который образуется и доезжает до полигонов на захоронение, до 50%. Эти планы со студентами ОГАУ обсудил генеральный директор ООО "УК "Зеленая роща" Александр Муромский, показал также схему обращения отходов и переработки вторсырья.



В орловской схеме обращения с твердыми коммунальными отходами сегодня задействованы четыре перевозчика и четыре мусоросортировочных комплекса, принимающих 200 тысяч тонн ТКО в год. Также есть два полигона для захоронения - в Мценске и в Ливнах.





Антон Киселёв





Новости СМИ2