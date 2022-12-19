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18:30, 19 декабря 2022 года На Орловщине впервые прошел инклюзивный проект "Спорт в новый год" Семьи с детьми вышли на эстафету, в которой не было проигравших.





Орловский социальный кластер организовал и впервые провел в регионе инклюзивной проект "Спорт в новый год". Он позволил детям с ограниченными возможностями здоровья почуствовать себя настоящими спортсменами. В ходе эстафеты требовалась помощь волонтеров, но каждый, кто вышел на старт - уже победитель.



Праздник принес и детям и взрослых массу положительных эмоций. Ребятам также вручили подарки.



У организаторов большие планы на проект. Первое мероприятие признано успешным.









Анастасия Дорохова





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