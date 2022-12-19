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19:00, 19 декабря 2022 года В Орловской области утвердили результаты итогового сочинения Выпускники писали работу 7 декабря.





департамент образования региона,19 декабря государственная экзаменационная комиссия утвердила полученные школьниками результаты сочинения. Как сообщает региона,19 декабря государственная экзаменационная комиссия утвердила полученные школьниками результаты сочинения. Официальный день ознакомления – 20 декабря. Успешное преодоление этого испытания - одно из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Сочинение писало свыше 2,5 тысяч человек. На выполнение задания отвели около четырех часов. Те одиннадцатиклассники, которые не смогут получить зачет, получат возможность переписать работу 1 февраля и 3 мая 2023 года.





Сергей СИЛАЕВ





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