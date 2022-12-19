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16:00, 19 декабря 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- Посетители орловских ярмарок собрали очередную посылку для участников СВО.



- "Спорт в новый год". В Орле запустили новый инклюзивный проект.



- Перед Орловщиной стоит задача сокращения объемов захоронения мусора.



- Медцентр в Орле достроит за 3 миллиарда рублей московская фирма.



- На Орловщине выбрали лучшие знаменные группы.



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