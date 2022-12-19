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15:50, 19 декабря 2022 года В Орле состоялась премьера музыкальной сказки "Бременские музыканты" Постановку увидят зрители театра "Свободное пространство".





Это спектакль, созданный режиссером Сергеем Пузыревым по мотивам с детства известной всем сказки братьев Гримм. Зритель узнает уже полюбившихся персонажей, но ждут его и новые герои. Копировать текст не хотелось, пришлось поработать над текстом. А роль Трубадура исполнил дебютант - студент института культуры Данила Маскаев.



Музыкальную сказку для всей семьи увидела и наш корреспондент Эва Стасюлевич. Подробности - в сюжете.





Эва Стасюлевич





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