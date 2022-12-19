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19:30, 19 декабря 2022 года 21 декабря в Ливнах откроется семейный МФЦ Он заработает на базе АНО "Святые покрова".





В Ливнах 21 декабря на базе АНО "Святые покрова" откроется семейный многофункциональный центр "Мой семейный центр", - сообщили в пресс-службе орловского облсовета. Центр будет работать по принципу "одного окна". Он станет уже четвертым подобным учреждением в регионе.



Фото из архива





Орловское Информбюро





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