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20:30, 19 декабря 2022 года

Куда в Орле жаловаться на трехзначные маршрутки

Претензии принимает по телефону "Организатор перевозок".


В ЦУРе Орловской области сообщили, что участились случаи жалоб на общественный транспорт. В частности, возникло немало претензий у орловцев к работе трехзначных маршрутов. Рассказываем, куда жаловаться на их работу.

Межмуниципальные или трехзначные маршруты хоть и возят пассажиров в пригород, однако путь их лежит через областной центр. И до 70% пассажиров, по данным ЦУР, приходится именно на город. 

Если есть нарекания или жалобы, то можно позвонить в КУ ОО "Организатор перевозок".  Одна из задач новой структуры – оперативно реагировать на жалобы пассажиров. Телефон: 8 800 250 50 11. Позвонить можно с 9.00 до 18.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв) по будням. 


Ольга СУПОНЕВА
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