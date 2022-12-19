Главная » Новости



17:00, 19 декабря 2022 года Православные орловцы отмечают День памяти Николая Чудотворца В честь праздника в Иверском храме Орла прошло богослужение с уникальным песнопением, которое исполнил мужской хор Богоявленского собора.





19 декабря православные христиане отмечают День памяти Николая Чудотворца. Ежедневно люди просят у Святителя заступничества и помощи. В честь праздника в Иверском храме Орла прошло богослужение с уникальным песнопением, которое исполнил мужской хор Богоявленского собора.



Наша съемочная группа побывала на службе.





Юлия Опанасюк





Новости СМИ2