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8:30, 20 декабря 2022 года

Орловцы могут пожаловаться на плохое отопление в прокуратуру

Ведомство организовало "горячую линию".


В органах прокуратуры Орловской области организована работа "горячей линии" по вопросам нарушений в ходе текущего отопительного периода. Обращаться можно по номерам:
  • 8 (4862) 40-56-42 – прокурор отдела прокуратуры Орловской области Лубышев Виктор Викторович (по будням с 9.00 до 18.00);
  • 8 (4862) 40-56-49 – старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Харыбина Наталья Васильевна (по будням с 9.00 до 18.00);
  • 8 (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Псарева Екатерина Владимировна (по будням с 9.00 до 18.00);
  • 8 (4862) 43-63-89, 8-903-637-14-95 - дежурный прокурор прокуратуры области (по будням с 18.00 до 9.00 и в нерабочие дни).



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