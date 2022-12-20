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7:30, 20 декабря 2022 года Небольшой мороз, снег и ветер ожидаются сегодня в Орле Публикуем подробный прогноз погоды на 20 декабря.





Росгидрометцентр, во вторник 20 декабря в дневное время в Орле ожидается мороз в районе -3 градусов. Облачно, временами небольшой снег.



Ветер юго-западный 5 м/с, атмосферное давление на уровне 751 мм рт.ст.



Как сообщает , во вторник 20 декабря в дневное время в Орле ожидается мороз в районе -3 градусов. Облачно, временами небольшой снег.Ветер юго-западный 5 м/с, атмосферное давление на уровне 751 мм рт.ст. Фото: Ольга Супонева









Ольга СУПОНЕВА





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