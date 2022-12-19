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17:13, 19 декабря 2022 года В районе площади Ленина Орла 20 декабря будет закрыт проезд Проехать нельзя будет с 6 до 11 утра.





Завтра в центре Орла будет действовать ограчение движения. 20 декабря в районе площади Ленина закроют проезд с 6.00 до 11.00.



Как сообщили в администрации города, будет прекращено движение транспортных средств в районе дома №1 по площади Ленина на участке от улицы Ленина до дома №37 по Максима Горького.



Причина - торжественное вручение транспорта больницам.





Ольга СУПОНЕВА





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