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9:00, 20 декабря 2022 года

Орловчанка нарвалась на мошенничество при покупке седла для лошади

В преступлении подозревают 21-летнюю жительницу Псковской области.


Жительница Орловской области стала очередной жертвой интернет-мошенничества. Как сообщили в областном УМВД, орловчанка через сайт объявлений решила купить седло для лошади.

Женщина договорилась с девушкой-продавцом о цене в 22 тысячи рублей. Последняя выслала покупательнице фото уведомления об отправке товара, орловчанка оплатила его, но в посылке получила лишь вязаный аксессуар для лошади.

Как оказалось, к мошенничеству причастна 21-летняя жительница Псковской области. Она призналась в содеянном.



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