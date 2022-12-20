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9:00, 20 декабря 2022 года Орловчанка нарвалась на мошенничество при покупке седла для лошади В преступлении подозревают 21-летнюю жительницу Псковской области.





Жительница Орловской области стала очередной жертвой интернет-мошенничества. Как сообщили в областном УМВД, орловчанка через сайт объявлений решила купить седло для лошади.



Женщина договорилась с девушкой-продавцом о цене в 22 тысячи рублей. Последняя выслала покупательнице фото уведомления об отправке товара, орловчанка оплатила его, но в посылке получила лишь вязаный аксессуар для лошади.



Как оказалось, к мошенничеству причастна 21-летняя жительница Псковской области. Она призналась в содеянном.











Орловское Информбюро





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