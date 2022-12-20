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9:30, 20 декабря 2022 года

В Орловской области подтопленные мосты освободились от воды

В середине декабря из-за обильных осадков переправы затопило в Мценском и Новосильском районе.


Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Низководные мосты были подтоплены в Новосильском и Мценском районах через реки Зуша и Ока. Из-за обильных осадков, выпавших 15 декабря, переправы оказались под водой. 

- Жизнеобеспечение населенных пунктов не было нарушено. Сейчас низководные мосты освободились от воды. По состоянию на 19 декабря, уровень воды моста в селе Измайлово Новосильского района составляет ниже полотна моста 15 см. Во Мценском районе уровень воды также ниже полотна моста, - отметили в чрезвычайном ведомстве. 

Мониторинг продолжится. 





Ольга СУПОНЕВА
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