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9:30, 20 декабря 2022 года В Орловской области подтопленные мосты освободились от воды В середине декабря из-за обильных осадков переправы затопило в Мценском и Новосильском районе.





Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Низководные мосты были подтоплены в Новосильском и Мценском районах через реки Зуша и Ока. Из-за обильных осадков, выпавших 15 декабря, переправы оказались под водой.



- Жизнеобеспечение населенных пунктов не было нарушено. Сейчас низководные мосты освободились от воды. По состоянию на 19 декабря, уровень воды моста в селе Измайлово Новосильского района составляет ниже полотна моста 15 см. Во Мценском районе уровень воды также ниже полотна моста, - отметили в чрезвычайном ведомстве.



Мониторинг продолжится.











Ольга СУПОНЕВА





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