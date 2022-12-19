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21:00, 19 декабря 2022 года

В Орловской области заключили почти 4 тысячи браков за десять месяцев 2022 года

Чаще союзы образуются в городах.


Статистику предоставил Орелстат. С января по октябрь 2022 года в регионе заключили 3 945 браков, 1 389 из которых приходится на сельское население, а 2 556 – на городское. Разводов значительно меньше: в орловских селах 863 пары подали на развод, а в черте города – 1 847.

В 2021 году в регионе родились 4 365 малышей в браке, еще 977 – вне брака. Также ведомство предоставило статистику числа разводов в прошлом году. Чаще всего браки расторгают пары, находившиеся вместе 5-9 лет, 10-14 лет, 20 и более лет.

 




Сергей СИЛАЕВ
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