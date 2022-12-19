В Орловской области закрыто девять школ из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ

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20:33, 19 декабря 2022 года
В Орловской области закрыто девять школ из-за заболеваемости гриппом и ОРВИТакже принято решение о проведении дистанционных занятий в сфере дополнительного образования.
Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях 19 декабря.
– У нас на сегодняшний день полностью закрыты на карантин девять школ, это 1 638 обучающихся. В общем количестве это 2,1%, - сообщил глава региона.
Самая непростая ситуация складывается в Залегощенском районе. Там проводятся особые мониторинговые мероприятия. Частично закрыты 292 класса в 56 школах, где учится 4 214 ребят.
Вести-Орёл