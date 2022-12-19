В Орловской области закрыто девять школ из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ

Также принято решение о проведении дистанционных занятий в сфере дополнительного образования.

Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях 19 декабря.

Об этом сообщил губернаторв рамках прямого эфира в социальных сетях 19 декабря.



– У нас на сегодняшний день полностью закрыты на карантин девять школ, это 1 638 обучающихся. В общем количестве это 2,1%, - сообщил глава региона.





Самая непростая ситуация складывается в Залегощенском районе. Там проводятся особые мониторинговые мероприятия. Частично закрыты 292 класса в 56 школах, где учится 4 214 ребят.