В Орле появится сквер Героев Донбасса

Он расположится рядом с автовокзалом.

Андрей Клычков в рамках прямого эфира. О планах по открытию мемориала на территории областного центра 19 декабря рассказал губернаторв рамках прямого эфира.

– Поддерживаю эту идею и думаю, что место, которое предложено – "автовокзальный сквер", напротив дома моды, - подходит. Будем предложение реализовывать в следующем году, - сказал губернатор.

Как сообщил Андрей Клычков, ранее к нему поступили несколько обращений на эту тему от общественных организаций.