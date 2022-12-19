В Орле появится сквер Героев Донбасса

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20:43, 19 декабря 2022 года
В Орле появится сквер Героев ДонбассаОн расположится рядом с автовокзалом.
О планах по открытию мемориала на территории областного центра 19 декабря рассказал губернатор Андрей Клычков в рамках прямого эфира.
– Поддерживаю эту идею и думаю, что место, которое предложено – "автовокзальный сквер", напротив дома моды, - подходит. Будем предложение реализовывать в следующем году, - сказал губернатор.
Как сообщил Андрей Клычков, ранее к нему поступили несколько обращений на эту тему от общественных организаций.
Сергей СИЛАЕВ