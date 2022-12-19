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21:15, 19 декабря 2022 года Водители из Орла рассказали, как справляются с последствиями зимнего дождя Каждый автолюбитель следует своим правилам.





К середине недели мороз в Орловской области отступит. Подробнее о том, как управлять транспортным средством при неблагоприятных погодных условиях, смотрите в нашем сюжете.





Всеволод Трифонов





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