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20:15, 19 декабря 2022 года В Орле обновляют остановочные павильоны во всех районах города Особое внимание отведено Зареченскому микрорайону.





Работы выполняются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". До конца года наш регион потратит на эти цели более 1,8 миллиарда рублей. Подробности смотрите в нашем сюжете.





Даниил Борисов





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