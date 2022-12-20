Коротко о главном

На передовую из Орловщины отправилась очередная посылка;

Стало известно, кто достроит орловский "Титаник";

В регионе приостановили плановую диспансеризацию из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ;

В каждом районе Орла появляются новые остановочные павильоны. Мы провели "рейд по остановкам".



