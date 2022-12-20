Орловская команда победила в московском чемпионате кулинарного искусства и сервиса

Полный комплект медалей и гран-при досталось нашим землякам.

Бокалы со скошенным горлом, портреты из арбузов и авторские коктейли от орловцев. Чем удивили столицу выпускники орловского техникума сферы услуг на Открытом московском чемпионате кулинарного искусства и сервиса?



Участие в чемпионате профмастерства приняли более 300 лучших студентов из 35 учебных заведений из разных регионов России. Полный комплект медалей и гран -при чемпионата досталось нашим землякам. Татьяна Тимохина с подробностями.