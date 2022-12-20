изо дня в день

на своем примере доказывают -

жизнь прекрасна и многогранна, несмотря ни на что. В Орловской областной организации "Всероссийское общество инвалидов" подвели итоги уходящего 2022-го концертной программой.







А еще наградили спортивную команду, которая в октябре на Всероссийском фестивале в Сочи

завоевала золото. Наша съемочная группа присутствовала на праздничной встрече.