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11:30, 20 декабря 2022 года

За незаконную вырубку елок орловцам грозит штраф или лишение свободы

С начала 2022 года в регионе возбудили четыре уголовных дела.


По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, уголовные дела возбудили по статье "Незаконная рубка лесных насаждений", еще 20 административных правонарушений выявили в сфере лесопользования. Нарушители уже получили штрафы.

В преддверии новогодних праздников для предупреждения незаконной рубки хвойных деревьев в орловских лесничествах организованы мобильные дежурные группы из работников лесной охраны и полиции, в чьи обязанности входит предотвращение незаконной рубки, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Если сумма ущерба лесному фонду превысит пять тысяч рублей, то нарушитель может получить штраф, принудительные работы и лишение свободы сроком до семи лет.

 




Сергей СИЛАЕВ
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