За незаконную вырубку елок орловцам грозит штраф или лишение свободы

С начала 2022 года в регионе возбудили четыре уголовных дела.

УМВД России по Орловской области, уголовные дела возбудили по статье " Незаконная рубка лесных насаждений " , еще 20 административных правонарушений выявили в сфере лесопользования. Нарушители уже получили штрафы. По информации пресс-службы, уголовные дела возбудили по статьеНезаконная рубка лесных насаждений, еще 20 административных правонарушений выявили в сфере лесопользования. Нарушители уже получили штрафы.

– В преддверии новогодних праздников для предупреждения незаконной рубки хвойных деревьев в орловских лесничествах организованы мобильные дежурные группы из работников лесной охраны и полиции, в чьи обязанности входит предотвращение незаконной рубки, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Если сумма ущерба лесному фонду превысит пять тысяч рублей, то нарушитель может получить штраф, принудительные работы и лишение свободы сроком до семи лет.