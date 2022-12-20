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11:00, 20 декабря 2022 года КДЦ "Металлург" подготовил для жителей Орла новогоднюю программу Какие сюрпризы ждут гостей, нам рассказала директор центра Людмила Никитина.





Масштабные праздничные гулянья в новогоднюю ночь в этом году в Орле не планируются, но праздник будет. Особенно его ждут дети. В каждом районе для юных орловцев организуют развлекательные программы для ребят разного возраста. Что подготовил КДЦ Металлург нам рассказала директор центра Людмила Никитина.





Татьяна Тимохина





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