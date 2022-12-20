В Орле к семьям мобилизованных наведается в гости Дед Мороз

В канун Нового года акцию поддержки организовало региональное отделение ОНФ.

В центре внимания - многодетные семьи мобилизованных. Родные и близкие военнослужащих, которые защищают интересы нашей страны - не остаются без внимания. И сегодня детей наших защитников поздравят с наступающим новым годом.

Орловское региональное отделение народного фронта отправится в гости к семьям и подарки детям вручит Дед Мороз. Главный зимний волшебник поздравит ребят с праздником, выслушает пожелания.



Новогодняя акция продлится несколько дней, чтобы с наступающим Новым годом поздравили все семьи мобилизованных.