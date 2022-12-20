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12:30, 20 декабря 2022 года

Строительство физкультурного комплекса на Генерала Родина в Орле подходит к концу

За 3 года на Орловщине появилось более 70 спортивных объектов.


Рабочие завершают строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Орле. Вскоре ФОКОТ, что расположился на улице Генерала Родина, готов будет принять всех любителей здорового образа жизни.

В целом за последние три года в нашем регионе создали  больше 70 спортивных объектов. Большинство из них построены или отремонтированы в рамках нацпроекта "Демография".

В следующем году на развитие физкультуры и спорта в регионе будет направлено больше одного миллиарда.

Фото из архива 



Юлия Сабельникова
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