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12:30, 20 декабря 2022 года Строительство физкультурного комплекса на Генерала Родина в Орле подходит к концу За 3 года на Орловщине появилось более 70 спортивных объектов.





Рабочие завершают строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Орле. Вскоре ФОКОТ, что расположился на улице Генерала Родина, готов будет принять всех любителей здорового образа жизни.



В целом за последние три года в нашем регионе создали больше 70 спортивных объектов. Большинство из них построены или отремонтированы в рамках нацпроекта "Демография".



В следующем году на развитие физкультуры и спорта в регионе будет направлено больше одного миллиарда.



Фото из архива







Юлия Сабельникова





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