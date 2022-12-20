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13:30, 20 декабря 2022 года В Орловской области снизился градус напряженности на рынке труда За 2022 год служба занятости помогла трудоустроиться шести тысячам жителей региона.





Пособие по безработице в 2022 году получали 6,3 тысячи орловцев. При этом благодаря службе занятости работу нашли 6,1 тысячи человек.



Напряженность на рынке труда незначительно, но снизилась: с 0,8 % в январе 2022 до 0,5% в декабре.



- В настоящее время на учете в органах службы занятости состоит 1,9 тысячи граждан. Свыше 1 тысячи человек получают максимальное пособие по безработице, более 200 – минимальное. У остальных получателей суммы пособия варьируются между минимальной и максимальной величинами – от 1,5 тысячи рублей до 12 792 рублей, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.









Ольга СУПОНЕВА





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