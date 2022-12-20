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11:00, 20 декабря 2022 года
В Орле презентуют сборник Никиты Кузнецова "Из дали прошлого. Воспоминания гардемарина".Мероприятие состоится 20 декабря в Бунинке.
В книге историка флота Никиты Кузнецова описано кругосветное путешествие и скитание последних гардемарин, которые прошли четыре океана и несколько морей на крейсере "Орел", где служили выпускники орловского кадетского корпуса.
21 декабря в орловском военно-историческом музее пройдет выставка "Дальневосточный исход 1922 год". На этой церемонии станет известно имя главного яхтсмена года.
Анна Вайсергисер