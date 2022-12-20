В Орле презентуют сборник Никиты Кузнецова "Из дали прошлого. Воспоминания гардемарина".

Мероприятие состоится 20 декабря в Бунинке.

В книге историка флота Никиты Кузнецова описано кругосветное путешествие и скитание последних гардемарин, которые прошли четыре океана и несколько морей на крейсере " Орел " , где служили выпускники орловского кадетского корпуса.

21 декабря в орловском военно-историческом музее пройдет выставка "Дальневосточный исход 1922 год". На этой церемонии станет известно имя главного яхтсмена года.