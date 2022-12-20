вторник 20.12.2022 16:06:21 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

11:15, 20 декабря 2022 года

Дети мобилизованных орловцев отправились в санаторий

В "Лесном" стартовала смена для ребят, чьи отцы призваны на военную службу.


В орловском санатории "Лесной" началась смена для детей мобилизованных. Здесь отдохнут 20 ребят, чьи отцы призваны на военную службу для участия в спецоперации.

Смена продлится до 28 декабря. Юные орловцы поправят здоровье и проведут время с пользой. Для них подготовлен досуг, а также воспитательные и лечебные мероприятия. 

В начале декабря более 40 детей мобилизованных орловцев приняли участие в смене Орловского регионального Центра для одаренной молодежи "Созвездие Орла". Планируется, что единоразовую компенсацию стоимости путевки в детские лагеря и оздоровительные учреждения семьи мобилизованных будут получать и в 2023 году,  - отметили в пресс-службе регионального правительства.

Компенсация средств за оплату путевок осуществляется за счет средств, выделенных департаментом образования. 




Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.