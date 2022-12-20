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11:15, 20 декабря 2022 года Дети мобилизованных орловцев отправились в санаторий В "Лесном" стартовала смена для ребят, чьи отцы призваны на военную службу.





В орловском санатории "Лесной" началась смена для детей мобилизованных. Здесь отдохнут 20 ребят, чьи отцы призваны на военную службу для участия в спецоперации.



Смена продлится до 28 декабря. Юные орловцы поправят здоровье и проведут время с пользой. Для них подготовлен досуг, а также воспитательные и лечебные мероприятия.



- В начале декабря более 40 детей мобилизованных орловцев приняли участие в смене Орловского регионального Центра для одаренной молодежи "Созвездие Орла". Планируется, что единоразовую компенсацию стоимости путевки в детские лагеря и оздоровительные учреждения семьи мобилизованных будут получать и в 2023 году, - отметили в пресс-службе регионального правительства.



Компенсация средств за оплату путевок осуществляется за счет средств, выделенных департаментом образования.









Ольга СУПОНЕВА





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