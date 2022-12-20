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14:30, 20 декабря 2022 года Андрей Клычков выслушал жалобы орловцев Губернатор провел личный прием граждан.





Андрей Клычков провел очередной личный прием граждан. Жители Орловской области рассказали губернатору о проблемах газификации, прокладки водопровода на селе, плохих дорогах, заминках с лекарственным обеспечением и других сложностях.



Участие во встрече приняли также представители областной и муниципальной власти. Жители региона задали вопросы о газификации частных домов, строительстве моста через реку Неручь, оборудовании остановок, поддержки семьи ребенка-инвалида и обеспечение его лекарствами.



- По итогам встречи с гражданами Андрей Клычков дал ряд поручений и рекомендаций ответственным лицам, - отметили в пресс-службе правительства Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА





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