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11:16, 20 декабря 2022 года 20 декабря - День работников органов безопасности Российской Федерации Свой профессиональный праздник сегодня отмечают сотрудники ФСБ и других структур.





20 декабря в России празднуется День работников органов безопасности Российской Федерации. Поздавления принимают сотрудники ФСБ, ФСО и других структур.



Праздник был учрежден в 1995 году указом президента Бориса Ельцина. Однако еще с советских времен 20 декабря было принято отмечать "день чекиста".



Поздравляем сотрудников органов безопасности РФ с профессиональным праздником!





Ольга СУПОНЕВА





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