Орловская команда поучаствовала в первом съезде всероссийского движения детей и молодежи

Ребята даже успели выучить новый девиз.

Орлята, РДШ и юнармия представили Орловскую область на мероприятии. Орловцы предложили несколько направлений деятельности: патриотическую работу, конкурсы, слеты. Появился и новый девиз: "Я в движении, мы в движении - всегда в движении".

– Я жду от этого движения открытости и постоянной работы, чтобы оно не заглохло в первые месяцы, а продолжало работу многие годы, - поделился Станислав Грызин, участник всероссийского движения детей и молодежи.