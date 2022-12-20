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11:40, 20 декабря 2022 года В Орле депутаты приняли бюджет города на 2023 год Главный финансовый документ утвердили на сессии городского совета.





горсовета, в областной столице 20 декабря парламентарии приняли бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. По информации пресс-службы орловского, в областной столице 20 декабря парламентарии приняли бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. – Сегодня утвержден бюджет нашего города, по которому Орел будет жить в следующем году. Принятию главного финансового документа предшествовала большая работа: он прошел публичные слушания, заседание согласительной комиссии, а также профильного комитета.​ Мы видим, что он сохранил свою социальную направленность. Убежден, что совместными усилиями мы исполним бюджет, - сказал Василий Новиков, председатель Орловского городского совета народных депутатов. Общий объем доходов – 10 миллиардов 987 миллионов рублей, расходов – 11 миллиардов 946 миллионов.





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