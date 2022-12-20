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12:45, 20 декабря 2022 года В Орле призы получили маленькие участники конкурса "Экология дело каждого" Поздравить дошколят-эколят приехал руководитель Приокского управления Росприроднадзора Александр Богуш.





Необычный утренник прошел в детском саду №96 Орла. Дошколята - эколята представили свою работу в творческом виде, среди гостей - Александр Богуш.



Начальник Приокского управления Росприроднадзора приехал поздравить призеров конкурса "Экология дело каждого", он привез подарки и поблагодарил за неравнодушное отношение к природе.











Татьяна Тимохина





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