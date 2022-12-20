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15:00, 20 декабря 2022 года В Вятском посаде откроется выставка победителей конкурса "Рождественская сказка" Работы представят 20 декабря.





митрополии, 20 декабря в 12.00 откроется выставка работ победителей регионального конкурса детского творчества. Экспозиция будет находиться на первом этаже Православной артели до 31 декабря. Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской, 20 декабря в 12.00 откроется выставка работ победителей регионального конкурса детского творчества. Экспозиция будет находиться на первом этаже Православной артели до 31 декабря. Выставленные работы выполнены в различных техниках: керамика, аппликация из соломы, авторская кукла, резьба по дереву и другие. Маленькие художники и мастера отразят праздничные мотивы, сказочные сюжеты и зимние пейзажи. Возрастное ограничение: (0+)





Сергей СИЛАЕВ





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