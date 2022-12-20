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15:00, 20 декабря 2022 года
В Вятском посаде откроется выставка победителей конкурса "Рождественская сказка"Работы представят 20 декабря.
Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, 20 декабря в 12.00 откроется выставка работ победителей регионального конкурса детского творчества. Экспозиция будет находиться на первом этаже Православной артели до 31 декабря.
Выставленные работы выполнены в различных техниках: керамика, аппликация из соломы, авторская кукла, резьба по дереву и другие. Маленькие художники и мастера отразят праздничные мотивы, сказочные сюжеты и зимние пейзажи.
Возрастное ограничение: (0+)
Сергей СИЛАЕВ