В храме Мценска появилась старинная икона святителя Николая Чудотворца

|
|Главная » Новости
15:30, 20 декабря 2022 года
В храме Мценска появилась старинная икона святителя Николая ЧудотворцаРанее она считалась пропавшей.
Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, икону многие годы считали пропавшей, а затем ее обнаружили при сносе дома. Приходу святыню подарил житель Орла Юрий Новиков.
Мужчина нашел образ в замурованной стене после покупки дома. Прежние хозяева надежно спрятали икону, чтобы спасти святыню от богоборцев, а затем они умерли. Родные вспомнили о святом образе только сейчас.
– Юрий Новиков решил, что икона после реставрации обязательно должна вернуться в храм. Возвращение образа Николая Чудотворца мужчина приурочил ко дню памяти святого, который отмечается 19 декабря, - сообщили в информационно-аналитическом отделе.
Сергей СИЛАЕВ