В храме Мценска появилась старинная икона святителя Николая Чудотворца

Ранее она считалась пропавшей.

Орловской митрополии, икону многие годы считали пропавшей, а затем ее обнаружили при сносе дома. Приходу святыню подарил житель Орла Юрий Новиков. Как сообщает информационно-аналитический отдел, икону многие годы считали пропавшей, а затем ее обнаружили при сносе дома. Приходу святыню подарил житель Орла Юрий Новиков.

Мужчина нашел образ в замурованной стене после покупки дома. Прежние хозяева надежно спрятали икону, чтобы спасти святыню от богоборцев, а затем они умерли. Родные вспомнили о святом образе только сейчас.

– Юрий Новиков решил, что икона после реставрации обязательно должна вернуться в храм. Возвращение образа Николая Чудотворца мужчина приурочил ко дню памяти святого, который отмечается 19 декабря, - сообщили в информационно-аналитическом отделе.





