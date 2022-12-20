Орловцам рассказали, как выбрать новогодний костюм для ребенка

Рекомендациями поделился Роспотребнадзор.

Как сообщает пресс-служба управления регионального ведомства, при покупке необходимо обращать внимание на маркировку. Помимо даты изготовления, она должна иметь следующую информацию: название изделия и его вид, размер, сведения о материалах, из которых оно сделано, товарный знак, единый знак обращения на рынке.

На новогодний костюм у продавца должна быть документация, подтверждающая безопасность и качество продукции. В случае, если изделие изготовлено из синтетических тканей, то оно должно иметь подкладку из натуральных материалов. Костюм не должен вызывать аллергических реакций у ребенка.

– Необходимо помнить, что костюм должен быть не только красивым и оригинальным, но и комфортным и практичным. Обратите внимание на качество пошива изделия и ткани, из которого изготовлен новогодний наряд. Костюм не должен утратить свой первоначальный вид еще до наступления новогоднего праздника. Дети очень подвижны и прочность ткани - один из наиболее важных моментов при выборе костюма,- отмечают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Новуя одежду лучше выбирать без резкого химического запаха, а мелкие детали на костюме должны быть крепко закреплены. Важно помнить, что после праздника ребенка стоит переодеть в повседневную одежду.