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13:29, 20 декабря 2022 года Горячая линия "Деда Мороза и его цифровых помощников": контакт-центр принимает голосовые письма с пожеланиями "Ростелеком Контакт-центр" организовал горячую линию Деда Мороза и его цифровых помощников.









По телефону дети смогут рассказать цифровой Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить, оставить пожелания Деду Морозу на новый год. Проект реализован при поддержке "Почты России" и Резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. По телефону дети смогут рассказать цифровой Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить, оставить пожелания Деду Морозу на новый год. Проект реализован при поддержке "Почты России" и Резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Бесплатный круглосуточный номер 8 800 101-10-42 будет работать с 20 по 29 декабря и станет дополнением к традиционным бумажным письмам. Все новогодние сообщения будут автоматически переформатированы в электронный формат и переданы в резиденцию новогодних волшебников в канун нового года. - Дорогие друзья, малыши и взрослые, не за горами главный зимний праздник — Новый 2023 год! Самое время загадывать желания и говорить друг другу добрые пожелания. Традиционно тысячи писем и открыток, звонков и сообщений приходят ко мне в Великий Устюг. С моими помощниками-волшебниками Снегурочкой и Снеговичками мы обязательно их прочитаем, прослушаем и ответим каждому. Пусть в канун нового года наши самые искренние мечты сделают этот мир прекрасней!, — сказал Дед Мороз. - Для организации новогодней горячей линии мы проделали, казалось бы, обычную работу — выделили номер 8 800, обеспечили работу голосового робота, настроили речевую аналитику звонков, но настроение нашей команды, задействованной в проекте, сделало его по-настоящему волшебным. Пусть все пожелания, поступившие Деду Морозу, обязательно сбудутся!, — подчеркнул генеральный директор "Ростелеком Контакт-центра" Сергей Шишмарев. Напомним, что в отделениях почты по всей стране появилось более 100 почтовых ящиков для писем Деду Морозу. Опустить в них свои послания можно до 31 декабря.



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