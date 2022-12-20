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14:15, 20 декабря 2022 года

В Орловской области бывший судебный пристав предстанет перед судом

Его обвиняют в служебном подлоге.


По информации регионального следкома, следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя старшего судебного пристава Хотынецкого межрайонного отделения УФССП России по Орловской области.

Следствие установило, что с 2019 по 2021 года орловец незаконно давал указания подчиненному о составлении протоколов об административных нарушениях в отношении шестерых местных жителей, якобы за нарушения должниками законодательства РФ. Документы бывший сотрудник ведомства подписывал лично.

Таким образом, в ходе совершения преступления было незаконно составлено 46 протоколов об административных правонарушениях. На основании данных протоколов указанные лица незаконно привлекались к административной ответственности в виде штрафов и обязательных работ, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Дело уже направлено в суд, его возбудили по материалам оперативной деятельности УФСБ И УФССП России по Орловской области.




Сергей СИЛАЕВ
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