В Орловской области бывший судебный пристав предстанет перед судом

Его обвиняют в служебном подлоге.

следкома, следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя старшего судебного пристава Хотынецкого межрайонного отделения УФССП России по Орловской области. По информации регионального, следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя старшего судебного пристава Хотынецкого межрайонного отделения УФССП России по Орловской области.

Следствие установило, что с 2019 по 2021 года орловец незаконно давал указания подчиненному о составлении протоколов об административных нарушениях в отношении шестерых местных жителей, якобы за нарушения должниками законодательства РФ. Документы бывший сотрудник ведомства подписывал лично.

– Таким образом, в ходе совершения преступления было незаконно составлено 46 протоколов об административных правонарушениях. На основании данных протоколов указанные лица незаконно привлекались к административной ответственности в виде штрафов и обязательных работ, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Дело уже направлено в суд, его возбудили по материалам оперативной деятельности УФСБ И УФССП России по Орловской области.