Орловские школьники отправятся на зимние каникулы 29 декабря

Отдыхать ребята будут до 9 января.

Школьники Орла отправятся на каникулы после второй четверти уже на следующей неделе.



– Последний день занятий в первом полугодии – 28 декабря. Зимние каникулы начнутся 29 декабря и завершатся 9 января , - рассказал Сергей Шаров, начальник управления образования, спорта и физической культуры администрации Орла.

Ранее одиннадцатиклассники написали итоговое сочинение, результаты которого стали известны 20 декабря. Успешное преодоление испытания является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Сочинение писало более 2,5 тысяч человек.