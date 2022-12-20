Орловские школьники отправятся на зимние каникулы 29 декабря

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17:00, 20 декабря 2022 года
Орловские школьники отправятся на зимние каникулы 29 декабряОтдыхать ребята будут до 9 января.
Школьники Орла отправятся на каникулы после второй четверти уже на следующей неделе.
– Последний день занятий в первом полугодии – 28 декабря. Зимние каникулы начнутся 29 декабря и завершатся 9 января, - рассказал Сергей Шаров, начальник управления образования, спорта и физической культуры администрации Орла.
Ранее одиннадцатиклассники написали итоговое сочинение, результаты которого стали известны 20 декабря. Успешное преодоление испытания является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Сочинение писало более 2,5 тысяч человек.
Сергей СИЛАЕВ