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16:30, 20 декабря 2022 года Питомец в доме - "за" или "против" Многие родители в преддверии праздников в очередной раз думают купить ребенку плюшевую зверюшку вместо настоящей, о которой их так часто просят. Взрослые уверенны, что чадо еще слишком мало, чтобы ухаживать за питомцем. Хлопотно, дорого, неудобно – вот основные аргументы родителей. Но так ли это?





В преддверии Нового года родители начинают задумываться о подарке детям. Ребята часто просят купить домашнего питомца. Взрослые обычно не в восторге от такого варианта, находя массу причин отказать. Но правильно ли? В сюжете ГТРК "Орел" собраны истории семей, которые решились взять животное в дом и не пожалели о своем решении.





Ирина Костина





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