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16:00, 20 декабря 2022 года В Орловской области жители ДНР получили российские паспорта Документ вручили десяти гражданам.





УМВД России по Орловской области. Первые паспорта Российской Федерации получили ранее прибывшие из Донецкой Народной Республики, проживающие сейчас в пункте временного размещения Троснянского района. Об этом сообщили в пресс-службе В управлении регионального УМВД полицейские вручили собравшимся документы и тексты Конституции РФ. В паспорта добавили штампы о регистрации на территории ДНР. Работа по оказанию помощи гражданам, имеющих регистрацию на территории новых субъектов РФ: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, проводится постоянно.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области









Сергей СИЛАЕВ





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