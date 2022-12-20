В Орловской области жители ДНР получили российские паспорта

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16:00, 20 декабря 2022 года
В Орловской области жители ДНР получили российские паспортаДокумент вручили десяти гражданам.
Первые паспорта Российской Федерации получили ранее прибывшие из Донецкой Народной Республики, проживающие сейчас в пункте временного размещения Троснянского района. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В управлении регионального УМВД полицейские вручили собравшимся документы и тексты Конституции РФ. В паспорта добавили штампы о регистрации на территории ДНР.
Работа по оказанию помощи гражданам, имеющих регистрацию на территории новых субъектов РФ: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, проводится постоянно.
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
Сергей СИЛАЕВ