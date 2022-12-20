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17:30, 20 декабря 2022 года В Орле сохранили транспортные льготы на 2023 год Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшней сессии городского совета.





20 декабря в ходе сессии городского совета Орла было принято решение сохранить текущие льготы проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Льготой в виде сниженного тарифа на электронные проездные длительного пользования смогут воспользоваться некоторые категории пенсионеров и учащихся, а также учлены семей участников специальной военной операции.





Орловское Информбюро





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