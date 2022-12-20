Мэр Орла Юрий Парахин поедет на Донбасс к добровольцам

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15:08, 20 декабря 2022 года
Мэр Орла Юрий Парахин поедет на Донбасс к добровольцамВоеннослужащих глава города посетит на этой неделе.
Как сообщает администрация Орла, мэр навестит орловцев, ушедших в ряды военнослужащих добровольцами. Градоначальник отправится на территорию ЛНР.
Парахин сопроводит очередную посылку, собранную для земляков.
- На передний край отправляется всё самое необходимое: печки-буржуйки, запчасти, масло и антифриз, бинокли, теплая одежда и обувь, белье, средства гигиены, медикаменты, продовольствие, личные посылки и новогодние открытки, старательно сделанные нашими школьниками, - отметили в горадминистрации.
Ольга СУПОНЕВА