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15:08, 20 декабря 2022 года Мэр Орла Юрий Парахин поедет на Донбасс к добровольцам Военнослужащих глава города посетит на этой неделе.





Как сообщает администрация Орла, мэр навестит орловцев, ушедших в ряды военнослужащих добровольцами. Градоначальник отправится на территорию ЛНР.



Парахин сопроводит очередную посылку, собранную для земляков.



- На передний край отправляется всё самое необходимое: печки-буржуйки, запчасти, масло и антифриз, бинокли, теплая одежда и обувь, белье, средства гигиены, медикаменты, продовольствие, личные посылки и новогодние открытки, старательно сделанные нашими школьниками, - отметили в горадминистрации.





Ольга СУПОНЕВА





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