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18:30, 20 декабря 2022 года На Орловщине в 2022 году родилось 54 двойни и одна тройня Таковы данные за 11 месяцев.





В Орловской области за январь-ноябрь текущего года родилось 54 двойни и одна тройня. Об этом сообщает региональный информационный портал. Всего за это время на свет появилось 4 663 орловца. Мальчиков родилось на 211 больше, чем девочек.





Орловское Информбюро





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