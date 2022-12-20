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20:00, 20 декабря 2022 года
В Орловской области задержали иностранца с "синтетикой"Кромская транспортная полиция обнаружила сверток у 24-летнего парня.
По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, сверток с N-метилэфедроном изъяли у молодого человека между станциями Цон и Кромская. Уроженца одного из соседних государств направили в дежурную часть, он находился в состоянии опьянения.
Как показала экспертиза, парень имел при себе сверток с наркотическим веществом, массой 0,23 грамма. Он рассказал полицейским, что приобрел его бесконтактным способом.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение и хранение наркотического средства в значительном размере". Расследование продолжается.
Сергей СИЛАЕВ