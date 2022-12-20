Главная » Новости



19:00, 20 декабря 2022 года Трансформаторную подстанцию в районе орловского аэропорта "Южный" передадут в госсобственность Это решение принято в рамках надвигающейся реконструкции воздушной гавани.





В ходе сессии городского совета Орла от 20 декабря депутаты решили поддержать решение о безвозмездной передаче трансформаторной подстанции огней высокой интенсивности по ул. Кромской, 12 из муниципальной собственности в государственную собственность региона. Это решение принято в рамках надвигающейся реконструкции воздушной гавани.



Напомним, что аэропорт планируется открыть в конце 2023 года. Губернатор Орловской области Андрей Клычков отмечал, что концепция использования воздушной гавани еще проверяется, ей предстоит пройти обсуждение. Ожидается, что из аэропорта в течение недели в другие регионы России будут вылетать 6-8 самолетов вместимостью в 75-90 мест.



Читайте также: Орловский аэропорт сможет принимать "суперджет-100"





Орловское Информбюро





Новости СМИ2