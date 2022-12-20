Депутаты горсовета Орла поинтересовались уборкой частного сектора от снега

Руководство города пояснило, в какой очередности ведут работы.

Орловского городского совета, 20 декабря народные избранники пожелали узнать у заместителя мэра города Вадима Ничипорова, как обстоят дела с уборкой частного сектора. Как сообщает пресс-служба, 20 декабря народные избранники пожелали узнать у заместителя мэра города Вадима Ничипорова, как обстоят дела с уборкой частного сектора.

– "Спецавтобаза" работает согласно титульного списка и убирает дороги, по которым проходит транспорт. Ежесуточно вывозится около трех тысяч кубов снега. Относительно дорог частного сектора, в эту зиму "Спецавтобаза" там уже работала: делали грейдирование, посыпали песко-соляной смесью, - сообщил Ничипоров.

Председатель горсовета Василий Новиков отметил, что депутаты вернутся к обсуждению вопроса на ближайшем заседании профильного комитета.