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20:30, 20 декабря 2022 года

Депутаты горсовета Орла поинтересовались уборкой частного сектора от снега

Руководство города пояснило, в какой очередности ведут работы.


Как сообщает пресс-служба Орловского городского совета, 20 декабря народные избранники пожелали узнать у заместителя мэра города Вадима Ничипорова, как обстоят дела с уборкой частного сектора.

"Спецавтобаза" работает согласно титульного списка и убирает дороги, по которым проходит транспорт. Ежесуточно вывозится около трех тысяч кубов снега. Относительно дорог частного сектора, в эту зиму "Спецавтобаза" там уже работала: делали грейдирование, посыпали песко-соляной смесью, - сообщил Ничипоров.

Председатель горсовета Василий Новиков отметил, что депутаты вернутся к обсуждению вопроса на ближайшем заседании профильного комитета.




Сергей СИЛАЕВ
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