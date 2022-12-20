Депутаты горсовета Орла поинтересовались уборкой частного сектора от снега

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20:30, 20 декабря 2022 года
Депутаты горсовета Орла поинтересовались уборкой частного сектора от снегаРуководство города пояснило, в какой очередности ведут работы.
Как сообщает пресс-служба Орловского городского совета, 20 декабря народные избранники пожелали узнать у заместителя мэра города Вадима Ничипорова, как обстоят дела с уборкой частного сектора.
– "Спецавтобаза" работает согласно титульного списка и убирает дороги, по которым проходит транспорт. Ежесуточно вывозится около трех тысяч кубов снега. Относительно дорог частного сектора, в эту зиму "Спецавтобаза" там уже работала: делали грейдирование, посыпали песко-соляной смесью, - сообщил Ничипоров.
Председатель горсовета Василий Новиков отметил, что депутаты вернутся к обсуждению вопроса на ближайшем заседании профильного комитета.
Сергей СИЛАЕВ